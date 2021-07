Aktien Frankfurt: Dax nach Rücksetzer am Vortag etwas erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Freitag nach dem schwachen Vortag stabilisiert. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex 0,28 Prozent auf 15 669,95 Punkte zu, nachdem er am Vortag ein Prozent verloren und so zu seinem Rekordniveau wieder auf Abstand gegangen war. Sein bisheriges Wochenminus konnte nun auf 0,1 Prozent reduzieren.

Experten sehen die Vortagsverluste am Freitag relativ entspannt. Die Chartexperten der Helaba würden erst Kurse im Bereich unter 15 500 Punkten kritisch sehen. "Da der Dax in den letzten Wochen Rücksetzer immer wieder zügig ausbügeln konnte, wäre es wohl verfrüht, auf einen nachhaltigen Abwärtsimpuls zu setzen", hieß es von Seiten der Landesbank.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners beobachtet weiter ein gewisses Kaufinteresse im Falle von Rücksetzern, aber eben nicht auf Rekordniveau. Neue Bestmarken stellte der Dax zuletzt immer nur mit Trippelschritten auf. "Sobald es um mehr als 100 Punkte nach unten geht, kommen Käufer zurück in den Markt", sagte Altmann.

Der MDAX hinkte dem Dax etwas hinterher, er gab zuletzt um 0,12 Prozent auf 34 492,39 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) bewegte sich dagegen moderat im Plus. In New York zeichneten sich für den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zwei Stunden vor dem Start auch moderate Gewinne ab. Ein Rekord bei dem US-Leitindex lässt auch nach zwei Monaten immer noch auf sich warten.

Besonders stark bewegt waren Aktien von JENOPTIK. Der Kurs zog um zwölf Prozent an und erreichte ein Hoch seit Ende April. Der Technologiekonzern wird nach einem Rekordquartal optimistischer für das laufende Jahr. Er hob die Ziele für den Umsatz und die operative Marge an. Laut Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hellte sich damit die zuletzt gedämpfte Anlegerstimmung auf. Händler sahen auch ein deutlich verbessertes Chartbild.

Den Puma (PUMA SE)-Aktien hingegen verhalf ein angehobener Jahresausblick nicht weiter nach oben. Am Markt hieß es, dieser sei von Anlegern schon längst eingepreist worden auf dem zuletzt erreichten Rekordhoch. Der Kurs sank um 2,4 Prozent. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen trotz eines starken Quartals.

Ein weiteres Unternehmen im Bunde war am späten Vormittag Carl Zeiss Meditec mit erhöhten Jahreszielen. Nach den Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal setzten sich die Papiere des Herstellers von Gesundheitstechnik gegen Mittag ins Plus ab, in der Spitze wurden sie mit 173 Euro in neuen Rekordhöhen gehandelt. Dann aber ließ der Schwung wieder etwas nach, zuletzt betrug das Plus ein halbes Prozent auf etwa 170 Euro.

Ansonsten waren es vor allem Analystenkommentare, die größere Kursbewegungen verursachten. Die Aktien von Evotec (EVOTEC SE) rutschten am MDax-Ende um 5,5 Prozent ab, nachdem das Analysehaus Stifel seine Kaufempfehlung aufgab. Die Aktien des Wirkstoffforschers rutschten zeitweise auf das tiefste Niveau seit zwei Monaten. Analyst Marcus Wieprecht sieht zunächst kaum noch Kurspotenzial.

Besser schlugen sich unter den Nebenwerten die Aktien von Dürr und Deutsche Euroshop nach Hochstufungen auf "Buy" durch die Baader Bank beziehungsweise die britische Bank HSBC. Sie zogen um 5,8 und 5,4 Prozent an und waren so im MDax und SDAX ganz vorne dabei. Der Anlagenbauer Dürr wurde vom Baader-Experten Peter Rothenaicher zum "Top Pick" ernannt.

In der Branchenbetrachtung erholten sich die zuletzt wieder von Pandemiesorgen geplagten Werte aus der Reise- und Flugzeugindustrie. Aktien des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) lagen mit 1,7 Prozent Plus an der Dax-Spitze, während die Papiere der Lufthansa im MDax 2,6 Prozent zulegten. Die in keinem deutschen Index enthaltenen TUI-Aktien stiegen im Frankfurter Handel sogar um fünf Prozent./tih/jha/