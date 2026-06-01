DAX24.902 -0,2%Est506.087 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9400 -1,4%Nas26.433 -1,5%Bitcoin53.291 -3,0%Euro1,1582 -0,3%Öl94,22 -1,2%Gold4.390 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally! GitLab: Google-Allianz und KI-Fantasie sorgen für dynamische Rally!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke

05.06.26 14:57 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.888,8 PKT -56,2 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Arbeitsmarktdaten haben den DAX am Freitagnachmittag nur wenig bewegt. Ein positiver Kurstreiber war der Jobbericht zunächst nicht. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt prozentual kaum verändert bei 24.942 Punkten. Die 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick, erweist sich aber als Widerstand.

Auf Wochesicht zeichnet sich für den Dax ein Minus von 0,6 Prozent ab. KI-Sorgen gegen Ende der Woche und nach wie vor zähe Verhandlungen im Iran-Krieg hielten die Anleger etwas zurück.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 32.738 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls leicht nach.

Laut der Helaba überraschte im Mai das Stellenplus in den USA deutlich. Insgesamt zeigten die Zahlen eine solide Verfassung des US-Arbeitsmarktes. Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden in der Tendenz wohl verstärkt.

Die KI-Rally an den Börsen wird derweil zunehmend ausgebremst. Kommt Zinsdruck auf, könnte dies die Aktien der finanzierungsintensiven Technologie-Unternehmen zusätzlich belasten. Auf dem deutschen Parkett gaben Chipwerte am Freitag nochmals nach. Infineon im Dax weiteten ihren Vortagesverlust um 6,7 Prozent aus. Aixtron (AIXTRON SE) im MDax verloren 3,3 Prozent. Auch im Nebenwerteindex SDAX lagen Halbleiterwerte mit hohen Abschlägen hinten.

Kursgewinne von 4 Prozent für die Titel des Portalbetreibers Scout24 an der Dax-Spitze stützten die positive Tendenz der letzten Wochen.

Die Aktien von flatexDEGIRO gewannen 2,9 Prozent. In einer Branchenanalyse der Berenberg Bank kam der Online-Broker sehr gut weg. Das Unternehmen biete bis 2028 die stärksten Gewinnaussichten im Sektor bei der niedrigsten Aktienbewertung, schrieb Experte Christoph Greulich.

Wacker Chemie (WACKER CHEMIE) setzte eine Verkaufsempfehlung der Citigroup zu, die Papiere sanken um 3,4 Prozent. Der Markt überschätze wohl die Chancen im Halbleitergeschäft, hieß es./ajx/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:43Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende mit Verlusten
15:30DAX - Korrektur läuft noch
14:57Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke
14:43Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
14:29Qantas prüft Bestellung von rund 20 weiteren Airbus A350 oder Boeing 787
14:03Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
14:00Trading Idee: DAX - US-Arbeitsmarktdaten als Richtungsgeber zum Wochenschluss
13:46Airbus steigert im Mai Auslieferungen deutlich und sammelt netto 357 neue Bestellungen ein
mehr