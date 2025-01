Aktien Frankfurt: Dax nimmt Rekordjagd wieder auf

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause hat der DAX am Mittwoch an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der deutsche Leitindex erklomm die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Gegen Mittag ging es um gut ein Prozent auf 21.280 Punkte nach oben. Damit steht für das noch junge Aktienjahr 2025 bereits ein Gewinn von fast sieben Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial hatte in New York die Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies verleiht dem Dax nun Rückenwind. Die Börsen profitieren auch von den Infrastrukturplänen der Trump-Regierung, die viel Geld verschlingen dürften.

In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb der MDAX mit plus 0,2 Prozent auf 26.036 Punkte hinter dem Dax zurück. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone erreichte ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000.

Ein Profiteur der voraussichtlich viele Milliarden US-Dollar schweren Investitionen in die Infrastruktur der USA könnte der Elektro- und Energietechnikkonzern Siemens Energy sein. Dessen Aktien schnellten an der Dax-Spitze um gut neun Prozent nach oben auf ein Rekordhoch.

Auf Rang zwei im Dax lagen adidas mit plus 6,6 Prozent. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal.

Schlecht kamen die Eckdaten von Schaeffler an: Der Autozulieferer und Industriekonzern verfehlte die Erwartungen. Der Kurs brach um 13 ein und fiel auf den tiefsten Stand seiner Börsenhistorie. Die Deutsche Bank strich die Kaufempfehlung für die Aktien.

Die Berenberg Bank erkor im Autosektor die BMW-Aktie (BMW) zu ihrem Favoriten. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Am Ende des Dax fanden sich die Papiere der Porsche AG (Porsche) mit minus 3 Prozent.

Neue "Buy"-Empfehlungen der Bank HSBC für die Papiere der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück ließen die Aktien um 3,9 respektive 2,4 Prozent zulegen./bek/mis