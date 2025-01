Aktien Frankfurt: Dax nimmt Rekordjagd wieder auf - Techbranche treibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch angetrieben von einer Erholung der Nasdaq hat der DAX am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die starken Auftragseingänge von ASML, einem Ausrüster der Chipindustrie, hoben europaweit zusätzlich die Stimmung für Technologiewerte.

Der deutsche Leitindex sprang kurz nach dem Handelsstart auf ein Rekordhoch und stieg gegen Mittag weiter in Richtung 21.600 Punkte. Zuletzt gewann er 0,66 Prozent auf 21.570,85 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenreihe rückte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,49 Prozent auf 26.382,19 Punkte vor.

Am Dienstag hatte die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq die Sorgen vor der chinesischen Konkurrenz durch das neue Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek weitgehend abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. An diesem Mittwoch deutet sich zudem ein weiterer freundlicher Tag für die Nasdaq-Börse (NASDAQ 100) an.

Erleichterung kam in den US-Markt nach Experten-Einschätzungen zu DeepSeek. So schrieben etwa die Analysten der Bank of America: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle "irreführend und übersehen das Gesamtbild".

Marktexperten verwiesen außerdem auf ASML (ASML NV) als Stütze für die Rekordlaune an diesem Tag, denn der Spezialist für Lithografie-Systeme zur Herstellung von Computerchips erzielte im vierten Quartal nicht nur einen Rekordumsatz, sondern überzeugte vor allem mit einem starken Auftragseingang. Unter den deutschen Technologiewerten trieb dies die Aktien von Infineon, Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK oder auch Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) an, die zwischen 0,8 Prozent und 3,4 Prozent zulegten.

Bevor am Abend nach dem Börsenschluss in Europa die Aufmerksamkeit zur US-Zinsentscheidung wandert und nach dem US-Börsenschluss noch zu den Quartalsberichten der drei US-Tech-Schwergewichte Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla, richtet sich hierzulande der Blick auf deutsche Werte.

Der Panzergetriebe-Hersteller RENK legte überraschend Zahlen vor und meldete einen Auftragsrekord. Das bescherte der Aktie zunächst leichte Gewinne, doch gegen Mittag verlor sie 1,5 Prozent. Im noch jungen Jahr ist das Papier aber bereits sehr stark gelaufen. Mit einem Plus von 27 Prozent gehört sie zu den besten Werten im SDax.

Umstufungen bewegten Carl Zeiss Meditec mit plus 1,8 Prozent und WACKER CHEMIE mit plus 2,7 Prozent. Goldman Sachs hob die Aktie des Medizintechnikunternehmens auf "Neutral" und sieht den Tiefpunkt der Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung erreicht. Die DZ Bank hob die Aktie des Chemieunternehmens auf "Kaufen". Nach den gesenkten Gewinnschätzungen von Analysten hält die DZ Bank kurzfristig positive Überraschungen in der Gewinnentwicklung wieder für möglich./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---