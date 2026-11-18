FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag moderat ins Minus gerutscht. Grundsätzlich beruhigte der Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA auch die Anleger an der hiesigen Börse ein Stück weit und half zuletzt sehr schwachen Technologiewerten klar ins Plus, allerdings verringerte sich das vorbörsliche Plus von Nvidia in der Zwischenzeit auch wieder etwas.

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Inmitten der weiterhin angeschlagenen Stimmung steht auch schon am Donnerstag der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda. Geopolitisch im Fokus ist der historische Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin .

Der Dax unterschritt erstmals seit Ende Oktober die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt, und notierte zuletzt 0,4 Prozent tiefer bei 25.952 Punkten. Der MDAX sank um 0,3 Prozent auf 30.044 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!". Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungkrise, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren.

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Erholt präsentierten sich vor allem Tech-Werte wie Siemens Energy und Infineon im DAX sowie Siltronic, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) im MDax. Siltronic waren dank einer Kaufempfehlung von Berenberg mit gut 7 Prozent Kursplus besonders gefragt. Experte Gustav Froberg sieht den Waferhersteller als "Spätblüher" nun vor einem "Ergebnisboom".

Die Aktien von Siemens Energy standen mit plus 3,5 Prozent an der Dax-Spitze. Das "Manager Magazin" (MM) widmete sich in einem Bericht der geplanten Abspaltung der Industriesparte "Transformation of Industry" (TI). Um Teilverkäufe zu erleichtern, werde das kleinste Konzernsegment gerade weiter aufgeteilt. Für Anleger wohl besonders interessant ist die Aussage eines Fondsmanagers, der in dem Bericht damit zitiert wird, dass TI bei aktuellen Kursen an der Börse überhaupt kein Wert zugemessen werde.

Deutz (DEUTZ) brachen nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers sogar um bis zu 18,5 Prozent ein auf ein Zwölfmonatstief. Zuletzt bewegten sie sich knapp 12 Prozent im Minus. Das Unternehmen prüft derzeit die Vorwürfe und will sich danach "auf Basis der relevanten Fakten" dazu äußern.

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Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags von Drägerwerk trieben die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Zuletzt gewann das im SDAX notierte Papier 6,3 Prozent. Das Plus im laufenden Jahr stieg auf gut 70 Prozent./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---