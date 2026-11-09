Aktien Frankfurt: Dax schafft es nach Korrektur wieder über 26.000 Punkte

09.11.26 14:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Montag nach zögerlichem Start doch noch recht deutlich von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zurück über die runde Marke von 26.000 Punkten und lag am frühen Nachmittag mit einem Prozent im Plus bei 26.070 Punkten.

Werbung

Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der sogenannte blaue Tsunami - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich rechnen, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im NASDAQ 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

Am deutschen Markt festigte sich am Montag auch der MDAX um ein Prozent auf 30.947 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,2 Prozent an.

Werbung

"Von einer Jahresendrally spricht auf dem Parkett derzeit kaum noch jemand", schrieben die Marktbeobachter von Index Radar. "Stattdessen haben die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Woche und der scharfe Dax-Rücksetzer am Freitag die Risikobereitschaft spürbar gedämpft." Die Index-Radar-Experten sehen in der Tech-Schwäche aber vor allem eine Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus. "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger eine wirtschaftlich und strategisch bedeutende Schlüsselindustrie dauerhaft beschädigen wollen."

Halbleiterwerte wie Infineon und Elmos (Elmos Semiconductor) profitierten von der Hoffnung auf einen soliden US-Handelsstart. Infineon setzten sich mit 4,5 Prozent Plus an die Dax-Spitze.

Auch die Aktien von Rheinmetall starteten einen zögerlichen Erholungsversuch auf gut 822 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgesackt. Ihre Höchststände über 2.000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen.

Werbung

Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Am Morgen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial. Jens-Peter Rieck von MWB Research riet derweil mit einem Kursziel von 1.050 Euro bereits zum Kauf.

SAP (SAP SE) profitierten mit plus 1,9 Prozent von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli ohnehin bereits von der Wahrnehmung als "KI-Opfer" erholt und am Donnerstag ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer.

Gea-Aktien (GEA) taten sich nach Geschäftszahlen schwer mit der Richtungssuche. Zuletzt traten sie fast unverändert auf der Stelle. Der Anlagenbauer wuchs im dritten Quartal weniger stark als gedacht. Hannover Rück entfernten sich indes um weitere 1,8 Prozent von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Überschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von JPMorgan.

Im MDax waren DEUTZ nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 5 Prozent der Favorit. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr ./ag/jha/