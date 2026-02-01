DAX24.932 +0,1%Est506.003 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.886 -0,1%Euro1,1865 -0,1%Öl67,89 +0,2%Gold5.001 -0,8%
Aktien Frankfurt: Dax scheitert erneut an 25.000 Punkten und gibt Gewinne ab

16.02.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.933,5 PKT 18,6 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Marke von 25.000 Punkten tut sich der DAX am Montag weiter schwer. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex seine Gewinne ab und notierte bei 24.913 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten stand noch 0,10 Prozent höher auf 31.331 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von rund 0,3 Prozent.

Insgesamt verläuft der Wochenbeginn ruhig. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nachdem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich gelang ihm aber auch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten nicht.

Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, schrieb: "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind." Dies erhöhe die Unsicherheit.

Banken zeigten sich am Montag europaweit erholt von jüngsten Verlusten. Im Dax lagen Commerzbank und Deutsche Bank auf den vorderen Plätzen mit Aufschlägen von bis zu 1,9 Prozent. Verluste von 2,6 Prozent für das Index-Schwergewicht Siemens belasteten hingegen. Am vergangenen Donnerstag waren Siemens noch auf ein Rekordhoch geklettert.

Baustoffwerte waren gefragt. Bei Heidelberg Materials im Dax dämpfte JPMorgan die jüngst aufgekommenen Sorgen um den Emissionshandel. Die Papiere legten um 2,4 Prozent zu. HOCHTIEF im MDax erreichten ein Rekordhoch.

Ein gestrichenes "Outperform"-Votum für flatexDEGIRO von Exane BNP Paribas brockte am Montag den Aktien des Online-Brokers ein Minus von 4,1 Prozent ein./ajx/stk

