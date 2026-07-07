Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach Rekorden - Aktien mit KI-Bezug unter Druck

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Schwäche von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) hat am Dienstag den DAX ausgebremst. Die negative Stimmung in Asien übertrug sich auf Europas Börsen und in den USA deutet sich ebenfalls ein schwacher Handelsstart an der techwertelastigen Nasdaq an.

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Nach seinem Rekordlauf in den vergangenen drei Handelsstagen gab der deutsche Leitindex zur Mittagszeit um 0,5 Prozent auf 25.695 Punkte nach. Der MDAX verlor 0,6 Prozent auf 33.095 Punkte.

In Asien war der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Am Ende stand ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

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Hierzulande traf der bereits eingesetzte Stimmungsumschwung besonders stark das Papier des Energietechnikunternehmens Siemens Energy, das zusätzlich noch unter einer Abstufung durch die Bank Barclays auf "Underweight" litt und knapp 7 Prozent einbüßte. Laut Analyst Vlad Sergievskii preist die Aktie einen seit Generationen beispiellosen Aufschwung ein, der sich auf unbestimmte Zeit fortsetzen werde.

Infineon (Infineon) sanken um 6,5 Proznet, HOCHTIEF um knapp 3 Prozent, und im MDax sackten Elmos (Elmos Semiconductor), Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, JENOPTIK und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) zwischen 4,5 und 10,5 Prozent ab.

Für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ging es nach einem Kurssprung um 11 Prozent am Vortag zuletzt um 1,8 Prozent abwärts. Wie am Vorabend bestätigt wurde, kauft Kanada zur Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auch beim Kieler Marineschiffbauer ein.

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Kion (KION GROUP) legten nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley auf "Buy" um 1,1 Prozent zu. Analyst Max Yates sieht Potenzial für eine Neubewertung der Aktie des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten. Angesichts des Kursrückgangs um etwas mehr als ein Drittel seit Jahresbeginn sowie auch der unterdurchschnittlichen Wertentwicklung im Vergleich zur Industriegüter-Branche scheine die Aktie einen negativeren Ergebnisausblick einzupreisen, als er selbst erwarte, schrieb er./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---