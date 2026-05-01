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Aktien Frankfurt: Dax schwankt nach Nvidia-Zahlen

21.05.26 14:52 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax schwankt nach Nvidia-Zahlen | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Nachgang der NVIDIA-Zahlen tun sich die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien schwer mit der Orientierung. Der Dax pirschte sich nach verhaltenem Start zeitweise an die 25.000-Punkte-Marke heran, kehrte aber nach dem Mittag wieder ins Minus zurück. Eine dreitägige Gewinnserie droht damit zu reißen.

Eine Stunde vor dem US-Handelsauftakt gab der DAX am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 24.591 Punkte nach. Bei 28.894 Punkten hatten ihn zuvor auf dem Weg in Richtung 25.000 Punkte die Kräfte verlassen, während die Indikatoren für die New Yorker Börsen ins Minus rutschten.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten rutschte zuletzt dann auch mit 0,4 Prozent in die Verlustzone auf 31.780 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) stand am Nachmittag ein halbes Prozent tiefer.

Stützend wirkte zunächst, dass es vom Iran-Krieg keine neuen Störfeuer gab. Schwache Wirtschaftssignale aus Europa nahmen die Anleger dann noch hin. Im Verlauf allerdings zeichneten sich Gewinnmitnahmen vor allem bei KI-bezogenen Werten im Technologiesektor ab, wie Börsianer am Nachmittag erklärten. In Deutschland sorgte dies dafür, dass die Infineon-Titel abdrehten, kurz bevor sie erstmals seit 26 Jahren wieder die 70-Euro-Marke erreichten. Zuletzt schrumpfte ihr Kursgewinn auf etwa ein Prozent.

Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat Nvidia in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Die Aktien des amerikanischen KI-Chipriesen können davon aber womöglich auch nicht weiter profitieren, nachdem Vorschusslorbeeren sie unlängst auf Rekordhoch getrieben hatten. Im vorbörslichen Handel lagen sie zuletzt knapp mit 0,2 Prozent im Minus.

Unter die schwächsten Dax-Werte mischte sich am Nachmittag Airbus (Airbus SE). Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets führte dies auf einen Medienbericht zurück, wonach der Flugzeugbauer Probleme haben soll bei der Auslieferung des Großraumjets A350.

Wie schon den ganzen Mai zollen die Aktien von RWE auch am Donnerstag ihrer vorangegangenen Rally Tribut. Nachdem sie sich seit Ende 2024 mehr als verdoppelt hatten, stufte Analyst Harry Wyburd von der Investmentbank Exane BNP sein Votum für den Energiekonzern auf "Neutral" ab in Erwartung einer Verschnaufpause.

Schwäche zeigten außerdem die Aktien von Südzucker. Sie büßten am SDAX-Ende 3,7 Prozent ein nach den finalen Zahlen des Zuckerkonzerns. Wie bereits angedeutet, hatten ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen dem Unternehmen ein weiteres Verlustjahr eingebrockt.

Ansonsten müssen am Donnerstag die Kurse vieler Unternehmen um die Auszahlung der Gewinnbeteiligung bereinigt werden. Ex Dividende wurden zum Beispiel die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag (Brenntag SE), der Commerzbank und des Infrastruktur-Dienstleisters Bilfinger (Bilfinger SE) gehandelt./tih/stk

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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