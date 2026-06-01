Aktien Frankfurt: Dax schwankt weiter um 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann sich am Montag weiterhin nicht von der 25.000-Punkte-Marke lösen. Obwohl Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Iran-Krieg vermeldet wurden, konnten Anleger ihre Zweifel nicht ganz ablegen. Nach einem Tageshoch von 25.082 Punkten stand die Tausendermarke im Tagesverlauf immer wieder auf der Kippe. Am Nachmittag behaupete sich der Dax dann 0,1 Prozent höher bei 25.019 Punkten. Der MDAX büßte dagegen 0,2 Prozent ein auf 32.570 Punkte.

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Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den Verhandlungsführern der USA und des Irans soll es mit weiteren Beratungen auf Arbeitsebene weiter gehen. Wienke sieht die Gespräche in einer kritischen Übergangsphase, in der von einem weiterhin möglichen Scheitern der Verhandlungen weiterhin die größte Gefahr ausgehe.

Daher sorgen selbst die zuletzt stark gefallenen Ölpreise nicht für den erhofften Befreiungsschlag. Bremsend wirkte sich auch die Erwartung aus, dass die US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende nur verhalten in den Handel starten.

Werte aus der Halbleiterbranche blieben aber sehr begehrt. Nachdem SK hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, steuern hierzulande die Infineon-Aktien (Infineon) mit sechs Prozent Plus wieder auf ihr Anfang Juni erreichtes Hoch seit dem Jahr 2000 zu. Wichtig für den Sektor könnte im Tagesverlauf nochmals die Rückkehr der US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende werden.

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Im MDax waren weitere Chipwerte gefragt. Frisch in den Index aufgenommen, legten Elmos Semiconductor, Siltronic und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) dort bis zu fünf Prozent zu. Die drei Werte gesellen sich durch ihre Indexaufnahme zu den Aixtron (AIXTRON SE)-Aktien, die 1,2 Prozent gewannen. Mit ihnen wird der Index der mittelgroßen Werte etwas technologielastiger.

Hochtief (HOCHTIEF) feierte ein gutes Debüt im Dax, denn sie bauten ihre Gewinne am Nachmittag auf 2,3 Prozent aus und näherten sich damit ihrem Rekord von Anfang Mai. Der Baukonzern hat im Leitindex die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil) ersetzt, die am Montag im MDax in guter Gesellschaft von weiterhin schwachen Autowerten waren. Das Stimmungsbild ist seit der Vorwoche von einer Gewinnwarnung von BMW getrübt.

Unter den besten MDax-Werten war noch Nordex mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen bauten damit ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen aus. Ajay Patel von Goldman Sachs betonte die Fortschritte in den USA, die das noch profitablere Geschäft in Deutschland ergänzten.

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Im Dax konnten sich die Anleger von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) außerdem über ein Plus von 1,4 Prozent freuen. Die Aktien erreichten ein Hoch seit Februar. Richard Felton von Goldman Sachs äußerte sich optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird./tih/jha/