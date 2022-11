Aktien Frankfurt: Dax setzt Rally fort - Infineon mit optimistischen Zielen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger bekommen bei deutschen Aktien noch keine Höhenangst. Der Dax (DAX 40) setzte am Montag seine jüngste Rally fort: Mitunter gestützt auf ambitionierte Langfristziele des Chipkonzerns Infineon konnte er ein Plus von 0,62 Prozent auf 14 313,30 Punkte über die Ziellinie bringen. Mittlerweile hat sich der Leitindex seit dem Jahrestief von Ende September um mehr als ein Fünftel erholt.

"Den Aktienmarkt trägt zum einen die Zuversicht, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Fed nicht allzu weit davon entfernt ist, die Zinserhöhungen zu unterbrechen", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Zum anderen helfe aber auch die Tatsache, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so schlecht entwickele wie noch im Sommer angenommen.

Der MDAX zog vor diesem Hintergrund am Montag um 1,27 Prozent auf 26 304,83 Punkte an, während der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um gut ein halbes Prozent zulegte. Das Bild war damit im europäischen Handel etwas besser als in New York, wo die Leitindizes eher durchwachsen in die neue Woche starteten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte dort zwar etwas zu, an der Nasdaq-Börse jedoch kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen./tih/he