Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Aktien Frankfurt: Dax steigt deutlich - Widerstände überwunden

12.11.25 11:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax steigt deutlich - Widerstände überwunden | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs beschleunigt. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,22 Prozent auf 24.381 Punkte. Seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord von Anfang Oktober könnte er nun knacken.

Mit dem Sprung am Vortag über den Kursbereich von 24.000 Punkten habe sich das Chartbild wesentlich aufgehellt, stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Mehrere hartnäckige Widerstände seien überwunden worden, sodass nun der Weg bis in den Bereich von 24.500 bis 24.700 Punkten frei sei. Bei 24.771 Punkten warten dann für den Dax das Anfang Oktober erreichte Rekordhoch.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne zog zur Wochenmitte um 0,85 Prozent auf 29.452 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,1 Prozent zu.

Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung auslöste. Am Mittwochabend berät nun das US-Repräsentantenhaus. Wann genau in der Kammer des US-Parlaments über den Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar abgestimmt wird, ist unklar. Das Ganze könnte sich bis Donnerstag hinziehen.

Wenn auch diese Kammer des US-Parlaments dem Übergangshaushalt zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt. Der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) kratzt bereits an seinem Rekord von Ende Oktober so wie auch der marktbreite S&P 500

"Die Märkte reagieren mit Erleichterung auf ein absehbares Ende des Shutdowns. Es wäre eine spürbare Starthilfe in die stärkste Börsenphase des Jahres, die traditionell mit dem November beginnt", erläuterte Christoph Mertens, Aktienexperte der Fürst Fugger Privatbank. "Die Statistik zeigt, dass auf einen Markt, der bis Ende Oktober zweistellig im Plus war, zwei überdurchschnittlich starke Monate folgen." Diese Bedingung sei 2025 erfüllt, so Mertens.

In der Berichtssaison hierzulande stehen zur Wochenmitte abermals einige Dax-Konzerne im Fokus. Infineon bauten die Kursgewinne zuletzt deutlich auf mehr als 6 Prozent aus. Der Chiphersteller sieht Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren.

Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) bekam auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren. Die Ergebnisse seien aber besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Anleger griffen bei den Aktien zu, wie das Plus von über 5 Prozent zeigt.

Zu den Neunmonatszahlen des Versorgers RWE sagte ein Händler, sie seien ausgesprochen solide. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts am Standort eines ehemaligen Kraftwerks in Großbritannien trug dazu bei, dass der Gewinnrückgang weniger stark ausfiel als gedacht. Die Papiere gewannen 3,3 Prozent. Für die Titel des Energiekonzerns Eon (EON SE) ging es hingegen nach Zahlen um 2,7 Prozent nach unten. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen.

Bayer (Bayer) muss wegen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA weiteres Geld auf die Seite legen. Im dritten Quartal übertraf der Konzern aber die Erwartungen. Die Aktien gewannen mehr als 5 Prozent.

Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma Indus Holding (INDUS) konnte im dritten Quartal trotz eines stagnierenden Umsatzes den Gewinn steigern. Die Papiere sprangen um fast 11 Prozent hoch. Indus bestätigte zudem die Prognose.

Nach einer von der Bank of America gestrichenen Kaufempfehlung für Scout24 verloren die Titel des Internetportalbetreibers rund 2 Prozent. Aixtron (AIXTRON SE) hingegen stufte die Bank of America doppelt hoch von "Underperform" auf "Buy". Die Anteile des Halbleiterbranchen-Ausrüsters verteuerten sich um über 9 Prozent./ajx/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

