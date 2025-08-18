DAX24.350 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.785 -0,3%Nas21.705 ±-0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.345 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Dax steigt vor Trump-Putin-Gipfel

14.08.25 14:53 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax steigt vor Trump-Putin-Gipfel | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.338,0 PKT 152,4 PKT 0,63%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag vor einer möglichen Weichenstellung im Ukraine-Krieg herrscht am deutschen Aktienmarkt Zuversicht. Unterstützung kommt obendrein von den US-Börsen, die an diesem Donnerstag nach jüngsten Rekorden stabil erwartet werden. Die hierzulande vorgelegten Quartalsberichte zahlreicher Unternehmen zeigten unterdessen Licht- und Schatten.

Wer­bung

Nachdem die Gewinne zur Wochenmitte den DAX zurück auf das Niveau von vor einer Woche gebracht hatten, ging es für den deutschen Leitindex am Nachmittag um weitere 0,56 Prozent auf 24.320 Punkte nach oben. Der MDAX stieg um 0,61 Prozent auf 31.103 Punkte.

Gebannt warten Anleger auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Trump will den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden und fordert eine Waffenruhe. Unter vier Augen will er sich einen Eindruck davon verschaffen, ob Putin bereit ist zu einem Waffenstillstand und perspektivisch zu einem Frieden - und unter welchen Bedingungen. Russland unterdessen hat bislang immer wieder deutlich gemacht, dass es die annektierten ukrainischen Gebiete nicht hergibt und auch in seiner Verfassung als neue Regionen verankert hat.

"Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Bis allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar würden, sieht Altmann noch viel Zeit vergehen, da dies vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein werde.

Wer­bung

Auf Unternehmensseite rückte im Dax unterdessen der Energieversorger RWE in den Fokus, dessen Aktie als Schlusslicht 3,6 Prozent einbüßte. Zwar wurden die Jahresziele und auch die mittelfristigen Ziele bestätigt, doch die durch die Bank schwachen Halbjahreszahlen verschreckten.

Vonovia (Vonovia SE) als Dax-Favorit stiegen um 2,5 Prozent. Der Wohnimmobilienkonzern profitierte wie die gesamte Immobilienbranche von Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA im September. Diese war zuletzt durch Inflationsdaten und einen schwachen Arbeitsmarkt deutlich gestiegen.

Im MDax verbuchten thyssenkrupp und HelloFresh starke Verluste, nachdem sie pessimistischer für das Gesamtjahr wurden. Das Papier des Industrie-Unternehmens büßte 9,5 Prozent ein, das des Kochboxen-Lieferanten sackte sogar um 15,5 Prozent ab.

Wer­bung

Talanx (Talanx) dagegen zählten mit plus 3,7 Prozent zu den Spitzenwerten im MDax, nachdem der Versicherer trotz der verheerenden Brände in Kalifornien einen Rekordgewinn im ersten Halbjahr meldete und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob.

Im SDAX stachen grenke nach vorgelegten Zahlen mit plus 8,2 Prozent positiv hervor. Energiekontor legten nach Zahlen sogar um 13,2 Prozent zu und Adesso (adesso SE) sprangen um 15,9 Prozent hoch. Beim Leasingspezialisten lobte Warburg das Portfolio-Wachstum. Der Projektentwickler und Betreiber von Energieversorgungsanlagen aus erneuerbaren Energien meldete ein deutliches Gewinnwachstum im ersten Halbjahr und dem IT-Dienstleister Adesso bescherte eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung ein überraschend starkes zweites Quartal./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:08Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX im Plus
16:04Ursula Biernert-Kloß: Rheinmetall-Vorständin geht nach Streit über Strategie
15:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
15:20„Unterschiedliche Vorstellungen“ - Rheinmetall-Vorständin geht nach zehn Monaten
14:53Aktien Frankfurt: Dax steigt vor Trump-Putin-Gipfel
12:34Krise schlägt noch nicht durch: Trotz Zoll-Streit fahren Dax-Konzerne gute Ergebnisse ein
12:34Konzerne trotzen Krise: Dax-Konzerne fahren trotz Zoll-Streits gute Ergebnisse ein
12:34Konzerne trotzen Krise: Dax-Konzerne fahren trotz Zoll-Streit gute Ergebnisse ein
mehr