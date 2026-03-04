DAX24.155 +1,5%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.170 +4,0%Euro1,1642 +0,3%Öl82,41 +0,6%Gold5.204 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Dax steigt wieder - Hoffnung auf Energiesicherheit

04.03.26 11:43 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax steigt wieder - Hoffnung auf Energiesicherheit | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.161,3 PKT 370,6 PKT 1,56%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte hat den heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst gestoppt. Der in den beiden vergangenen Tagen um fast sechs Prozent abgesackte DAX stieg gegen Mittag um 1,4 Prozent im Plus auf 24.100 Zähler.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stabilisierte sich um 1,4 Prozent auf 30.226 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls um 1,4 Prozent zu.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Vorbörsliche Indikationen deuten auf moderate Kursgewinne in New York und an der Nasdaq-Börse zum Auftakt hin. Am Markt überwiegt gleichwohl die Skepsis: "Der für die Märkte zentrale Aspekt ist, dass es bislang auf beiden Seiten keinerlei Anzeichen einer Deeskalation gibt", schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Konfliktparteien in Nahost.

Wer­bung

Gleich mehrere DAX-Konzerne stehen mit Geschäftszahlen und Prognosen im Blick der Anleger. adidas blieb mit dem Ziel für das Betriebsergebnis in diesem Jahr unter der Markterwartung. Die Aktie sackte am Dax-Ende um 7,4 Prozent ab auf ein Tief seit drei Jahren.

Bei Continental blieb die Prognose für den operativen Gewinn im Reifengeschäft laut Analyst Michael Aspinall von der Bank Jefferies hinter der Konsensschätzung zurück. Der Kurs holte anfängliche Verluste wieder auf.

Auch bei Bayer und dem Aromenhersteller Symrise reagierten die Anleger mit Aktienverkäufen auf die jeweiligen Geschäftszahlen der Unternehmen. Bayer verloren 1,6 Prozent und Symrise 1,1 Prozent. Bayer blieb mit dem Ziel für das operative Ergebnis 2026 unter der Markterwartung. Symrise geht mit Vorsicht in das Jahr 2026.

Wer­bung

In der zweiten Reihe brachen Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) um fast 18 Prozent ein. Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen.

Aktien von Aroundtown (Aroundtown SA) büßten 3,6 Prozent ein. Der Spezialist für Gewerbeimmobilien blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn.

Unter den kleinen Titeln stachen Sixt (Sixt SE St) mit einem Aufschlag von fast 8 Prozent positiv heraus. Der Autovermieter hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

12:52Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke
12:45Volkswagen: Streit um Milliarden zwischen Betriebsrat und Vorstand eskaliert
12:39Airbus A319 von Iran Air soll bei Angriff zerstört worden sein
12:29Lufthansa-Aktie vor Rückkehr in den DAX - Zalando gefährdet - So reagieren die Aktien
12:25Mittwochshandel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
12:05FCAS: Dassault-Chef Trappier wirft Airbus Blockade bei gemeinsamem Rüstungsprojekt vor
11:52Dassault warns Franco-German jet project is ‘dead’ if Airbus refuses to co-operate
11:49Bayer rutscht wegen Glyphosat-Klagen tief ins Minus - Agrargeschäft stabil #bayerag #glyphosat
mehr