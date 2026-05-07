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Aktien Frankfurt: Dax testet 25.000er Marke - Nasdaq dürfte weiter steigen

30.06.26 14:16 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax testet 25.000er Marke - Nasdaq dürfte weiter steigen | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag deutlich nach oben gegangen und für den Handel am Dienstag werden weitere Gewinne erwartet. Mit diesen guten Vorgaben ging es mit dem deutschen Leitindex DAX am Nachmittag um 1,4 Prozent auf 24.973 Zähler nach oben. Vorübergehend ließ der Dax wieder die Marke von 25.000 Punkten hinter sich.

"Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und trieben den NASDAQ 100 weiter nach oben. Auch die Börsenstatistik spreche klar für den Juli, der historisch zu den stärkeren Börsenmonaten zähle.

Unklar und somit ein Unsicherheitsfaktor bleibt indes die Lage im Nahen Osten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg um ein Prozent auf 31.806 Punkte. Europaweit meldeten die Börsen am Dienstag steigende Kurse. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone lag mit gut einem Prozent im Plus.

Ruhig ist derweil die Nachrichtenlage zu Einzelwerten. An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Siemens Energy, die um gut fünf Prozent stiegen. Aus jüngsten Aussagen des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Erwartungen liegen könnte, schrieb Analyst Alasdair Leslie vom Investmenthaus Bernstein.

Mit dem Rückenwind von der Nasdaq-Börse waren Aktien der Halbleiterbranche gesucht. Im Dax verteuerten sich Infineon um knapp vier Prozent. Im MDax legten Siltronic, Aixtron (AIXTRON SE) und JENOPTIK um bis zu drei Prozent zu.

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares einen Fehler gefunden. Im Anhang habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen gefehlt, teilten Bafin und Mutares mit. Anleger nahmen es mehr als gelassen, Mutares-Aktien stiegen um gut zwei Prozent. Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Abschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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