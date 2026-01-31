DAX24.852 +0,2%Est505.985 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.319 -1,5%Euro1,1836 -0,1%Öl69,00 +0,6%Gold4.925 -1,3%
Aktien Frankfurt: Dax tritt auf der Stelle - Warten auf US-Impulse

17.02.26 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.852,8 PKT 51,9 PKT 0,21%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. Nach leichtem Plus kehrte er Mittag wieder auf das Vortagesniveau von 24.800 Punkten zurück.

Ein klein wenig auf die Stimmung drückten überraschend triste ZEW-Daten: Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland trübten sich im Februar überraschend ein, wie die Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigten. Anleger warten nun insbesondere auf frische US-Impulse, nachdem dort tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um ein Prozent auf 31.045 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,2 Prozent ein.

Für die Aktien des Softwareherstellers TeamViewer ging es auf ein weiteres Rekordtief. Sie verloren gut 4 Prozent, die Papiere des Autozulieferers AUMOVIO gar gut 7,5 Prozent. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist. Aumovio belaste hier vor allem der Wandel hin zu Softare-definierten-Fahrzeugen.

Im Nebenwerteindex SDAX standen Ottobock mit Kurskapriolen im Fokus. Die Aktien des Prothesenherstellers gewannen zunächst fast 9 Prozent, verloren zuletzt aber 7 Prozent. Experten lobten zwar grundsätzlich die Resultate für 2025, Analyst Richard Felton von Goldman Sachs störte jedoch der Umsatzausblick für 2026. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo.

Die Aktien der Norma Group fielen nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 um gut dreieinhalb Prozent. Anleger müssen sich auf einen Geschäftsausblick des Verbindungstechnikspezialisten noch etwas warten, es bleibt also erst einmal etwas Unsicherheit mit Blick auf eine erhoffte Geschäftsbelebung./ag/mis

