Aktien Frankfurt: Dax verringert Plus nach ZEW-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart hat sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag fortgesetzt. Unterstützung kommt von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Zentralbank bezeichnete den Bericht in einer ersten Reaktion allerdings als "ungenau". Frische Konjunkturdaten aus Deutschland hatten einen leicht negativen Einfluss auf die Kurse. So sind die jüngsten Ergebnisse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) durchwachsen ausgefallen.

Der Dax (DAX 40) notierte gegen Mittag noch 1,0 Prozent fester bei 12 776 Punkten, nachdem er vormittags das höchste Niveau seit rund vier Wochen erreicht und sich der 50-Tage-Linie stark genähert hatte. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann zuletzt 1,2 Prozent auf 23 248 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Das ZEW-Stimmungsbarometer entwickelte sich im Oktober weniger negativ, als Analysten erwartet hatten. Die Bewertung der Konjunkturlage ging hingegen stärker zurück als prognostiziert. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Laufe der nächsten sechs Monate sei erheblich angestiegen, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Insgesamt hat sich der wirtschaftliche Ausblick somit erneut verschlechtert."

Die Energieversorgerwerte RWE, Eon (EON SE) und Uniper profitierten von der Nachricht, dass die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke bis maximal Mitte April kommenden Jahres weiterlaufen können. Das hat Kanzler Olaf Scholz entschieden. Die RWE-Papiere stiegen um 1,1 Prozent. Die Eon-Aktien verteuerten sich um 1,3 Prozent und jene von Uniper um 1,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Pfeiffer Vacuum legten als klarer Spitzenreiter im SDAX um 10,7 Prozent zu. Der Vakuumpumpen-Hersteller blickt nach rekordhaltigen neun Monaten optimistischer auf 2022. Beim Umsatz sei mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nun mit einem Umsatz zwischen 860 und 880 Millionen Euro zu rechnen. Dies liegt über der bisherigen Durchschnittsprognose von Analysten von 830 Millionen Euro.

Die Papiere von Nagarro (Nagarro SE) kletterten nach erneut angehobenen Jahreszielen des IT-Dienstleisters um 4,4 Prozent. Damit waren sie zweitstärkster Wert im SDax. Nagarro erhöhte die Umsatzprognose für 2022 von 800 auf 830 Millionen Euro. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte nun 15 statt 14 Prozent hängen bleiben. Die neuen Erwartungen des Vorstands liegen nun etwas höher als die der Analysten./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---