Aktien Frankfurt: Dax weiter träge - Autobranche gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem trägen Wochenstart hat der DAX am Dienstag etwas Boden gut gemacht. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 18.686 Punkte.

Für sein US-Pendant Dow Jones Industrial der tags zuvor einen Rekord erreicht hatte, am Ende aber nur einen kleinen Teil der Gewinne hatte halten können, zeichneten sich am Dienstag leichte Auftaktverluste ab.

Der MDAX stieg am Mittag um 0,5 Prozent auf 25.294 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls 0,3 Prozent zu.

"Die Kauflaune für deutsche Aktien ist zwar nicht so schlecht wie die Konsumstimmung der Deutschen, hat aber nach dem Zehn-Prozent-Plus in den vergangenen drei Wochen spürbar nachgelassen. Und dass Menschen, die den Gürtel enger schnallen und weniger konsumieren, dann stattdessen Geld in Aktien investieren, ist eher unwahrscheinlich", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Investoren warten zudem weiterhin auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns NVIDIA zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs für die Aktien von Daimler Truck hat die Aktie des LKW-Bauers am Dienstag ans Ende des DAX fallen lassen. Sie verloren 1,2 Prozent. Auch TRATON gerieten nach dem Kommentar der US-Investmentbank im MDax mit minus 1,5 Prozent unter Druck.

Beflügelt durch eine Kaufempfehlung der UBS sprangen die Aktien von Continental hingegen an die Spitze des Dax. Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns kletterten um mehr als vier Prozent auf 62,38 Euro. UBS-Analyst David Lesne traut ihnen mit seinem Kursziel von 80 Euro eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2022 zu. Seit Jahresbeginn hat Continental aber immer noch rund ein Fünftel seines Börsenwertes verloren.

Als weitere bisherige Tagesgewinner im Dax folgten mit BMW, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Porsche und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) weitere Unternehmen der Automobilindustrie. Auf Jahressicht stehen allerdings bis auf Mercedes all diese Autobauer immer noch im Minus.

Neben Daimler Truck verloren im Dax auch Siemens Energy weiter. Da der Elektro- und Energietechnik-Hersteller seinen Börsenwert seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln konnte, lassen die Verluste auf Gewinnmitnahmen schließen. Mit SAP (SAP SE) fiel auch das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands knapp 0,4 Prozent./lfi/ag/mis