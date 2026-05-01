Aktien Frankfurt: Deutliche Gewinne - Dax auf Hoch seit Iran-Kriegsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Gewinnsträhne am Pfingstmontag fortgesetzt. Der DAX stieg am Vormittag um 1,2 Prozent auf 25.197 Punkte und erklomm damit das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar. Der MDAX kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Zuletzt notierte der Index der mittelgroßen deutschen Werte 1,8 Prozent im Plus bei 32.671 Zählern.

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Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Besonders positiv reagierten die Aktien aus dem Luftfahrt- und Reisesektor. So gehörten die Titel von TUI und Lufthansa mit Kursgewinnen von 4,8 beziehungsweise 3,9 Prozent zu den Top-Werten im MDax. Die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers MTU (MTU Aero Engines) waren mit einem Anstieg von 5,3 Prozent Spitzenreiter im Dax. Für die Airbus-Papiere (Airbus SE) ging es um 2,6 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten stehen Delivery Hero nach ihrer schwungvollen Neubewertungsrally weiter im Fokus, nachdem der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber ein Übernahmeangebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt hat. Für die Papiere von Delivery Hero ging es an der MDax-Spitze mit der Spekulation um einen Bieterkampf um 10,5 Prozent auf 37,11 Euro nach oben. Es ist damit der elfte Gewinntag in Serie. Damit bauten die Aktien ihre gut zweiwöchige Kursrally auf fast 90 Prozent aus.

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Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Delivery-Hero-Aktien. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei allerdings äußerst dynamisch, schrieb Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Denn laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" sei auch Uber-Rivale DoorDash interessiert und Uber demnach offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen.

Die Aktien von Bayer hinkten dem Dax mit einem knappen Minus hinterher. Die brasilianische Staatsanwaltschaft reichte Klage gegen die Gesundheitsbehörde Anvisa und die brasilianische Regierung ein, um die Verwendung des Bayer-Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu verbieten./edh/men

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---