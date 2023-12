Aktien Frankfurt Eröffnung: Abwarten vor US-Arbeitsmarktbericht

Heute im Fokus

HENSOLDT-Kapitalerhöhung bringt 240 Millionen Euro. 1&1 gibt sein Handynetz frei. Streik bei großem DHL-Drehkreuz in Nordamerika. Finnische Gewerkschaft schließt sich schwedischem Tesla-Streik an. Notfahrplan angelaufen - Lokführer-Warnstreik läuft. FUCHS ernennt Timo Reister zum stellvertretenden CEO. Stellantis will in zwei US-Jeep-Werken Stellen streichen. Toshiba plant Milliarden-Joint-Venture zu Leistungshalbleitern.