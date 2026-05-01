DAX25.096 -0,3%Est506.046 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1613 -0,1%Öl97,01 +2,1%Gold4.392 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX verbucht kleine Abschläge Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX verbucht kleine Abschläge
Jetzt neu: Das finanzen.net Kryptodepot - Handelsideen & Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt neu: Das finanzen.net Kryptodepot - Handelsideen & Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Angriffe in Straße von Hormus bremsen kaum

28.05.26 09:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den DAX am Donnerstag wenig beeindruckt. Im frühen Handel verlor der vorbörslich noch schwächere deutsche Leitindex lediglich 0,15 Prozent auf 25.141 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch bei 25.507 Punkten, dem er sich zuletzt genähert hatte, in Sichtweite.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Donnerstagmorgen um 0,14 Prozent auf 32.965 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten. Die Ölpreise zogen in Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg wieder deutlich an./gl/stk