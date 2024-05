Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger halten sich weiter zurück

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Mittwoch etwas weiter von seinem Rekordhoch entfernt. Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent ein auf 18 637 Punkte.

Tags zuvor war der Dax bis auf 37 Punkte an seinen Höchststand bei 18 892 Punkten von Mitte Mai herangelaufen. Nun rückt eher wieder das Korrekturtief der Vorwoche bei 18 515 Punkten in den Fokus. Knapp darüber kommt ihm noch die 21-Tage-Linie als mögliche technische Unterstützung entgegen.

Auch der Blick auf die Agenda spricht für weitere Zurückhaltung der Anleger. Denn aus Deutschland werden am Nachmittag die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht - erste Zahlen aus den Bundesländern kommen dabei schon am Morgen. Die Inflationsdaten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird im Juni eine erste Zinssenkung , der weitere Kurs ist aber offen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel am Mittwochmorgen um 0,6 Prozent auf 26 981 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone , verlor 0,1 Prozent.