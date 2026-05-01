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Aktien Frankfurt Eröffnung: Anstieg dank Asien-Börsen und Nahost-Hoffnung

22.05.26 09:24 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag im frühen Handel frischen Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel bekommen. Mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 24.756 Punkte würde der Leitindex eine sehr starke Woche besiegeln, in der er bislang 3,4 Prozent an Wert gewonnen hat. Er machte einen erneuten Schritt hin zur Marke von 25.000 Punkten, blieb aber unter seinen Spitzen der vergangenen beiden Handelstage.

An den Asien-Börsen setzte sich am Freitag eine Rally im Technologiesektor fort. Außerdem wird am Aktienmarkt weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt. "Die globalen Aktienmärkte zeigen angesichts der hohen Ölpreise und des Ausverkaufs an den Anleihemärkten weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", schrieb vor diesem Hintergrund der Barclays-Fachmann Emmanuel Cau.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich am Freitag 0,9 Prozent höher bei 32.092 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) lag mit 0,7 Prozent im Plus./tih/stk

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