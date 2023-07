Aktien Frankfurt Eröffnung: Bullen geben sich nicht geschlagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Dienstag ist es am deutschen Aktienmarkt aufwärts gegangen. Der Leitindex Dax (DAX 40) knüpfte an die Erholung der vergangenen beiden Börsentage an und stieg im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 15 718 Punkte. Die Vorgaben aus dem späten Aktiengeschäft an der Wall Street am Vortag sind ebenso freundlich wie die von den asiatischen Börsen.

Nach einem sehr schwachen Beginn des Börsenmonats Juli geht es nun also wieder nach oben mit den Kursen. "Die Bullen geben sich nicht kampflos geschlagen", schrieben die Analysten der Bank HSBC. Sollte der Dax nun das Tief vom Mittwoch vergangener Woche bei 15 901 Punkten wieder erreichen, dann könne es zügig weiter aufwärts gehen.

Der MDax der mittelgroßen Titel legte um 0,63 Prozent auf 27 208 Zähler zu. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls etwas fester./bek/stk