Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax auf moderatem Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verlustserie nimmt der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte einen neuerlichen Anlauf nach oben. Positive Impulse liefern Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,95 Prozent auf 22.541,50 Punkte. Von seinem jüngsten Rekord bei 23.475 Punkten war der Leitindex zuletzt um fast fünf Prozent zurückgefallen.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,17 Prozent auf 28.598,14 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,8 Prozent nach oben.

Unterdessen sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Die Europäische Union kündigte eine entschiedene Reaktion an. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden - ein großer Handelskonflikt bahnt sich an./edh/jha/