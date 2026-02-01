DAX25.076 +0,1%Est506.079 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten

20.02.26 09:29 Uhr
DAX 40
25.080,8 PKT 37,2 PKT 0,15%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann sich am Freitag zunächst über 25.000 Punkten behaupten. Nach dem jüngsten Auf und Ab und einem zunächst freundlichen Auftakt lag der deutsche Leitindex zuletzt mit 0,1 Prozent im Minus bei 25.019 Punkten. Unter dem Strich würde es damit auf einen Wochenanstieg um 0,4 Prozent hinauslaufen, nachdem der Leitindex seine Mittwochsgewinne am Vortag großteils wieder abgegeben hatte.

Für eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von Mitte Januar, das bei gut 25.507 Punkten liegt, fehlten im frühen Handel die Impulse. Anleger wagten sich vor dem Wochenende nicht groß aus der Deckung angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm gehen weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDAX zuletzt 0,24 Prozent auf 31.554 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte außerdem leicht um 0,04 Prozent auf 6.062 Zähler steigen. Er blieb damit auf Tuchfühlung zu einem erneuten Rekord, der bei 6.107 Punkten liegt./tih/jha/

