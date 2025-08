Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax berappelt sich etwas nach US-Arbeitsmarktschock

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholt. Vergangenen Freitag hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Unternehmen und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management.

Der hiesige Leitindex DAX stieg im frühen Handel zu Wochenbeginn um 0,5 Prozent auf 23.533 Punkte, nachdem er am Freitag 2,7 Prozent eingebüßt hatte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,9 Prozent auf 30.601 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent./edh/men