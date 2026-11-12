Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erklimmt Rekordhoch

12.11.26 09:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der DAX stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um gut 1 Prozent auf 26.949,59 Punkte und erklomm ein Rekordhoch. Damit rückt für den Leitindex die viel beachtete Marke von 27.000 Punkten nahe.

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Der MDAX gewann 0,1 Prozent auf 31.109 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."/edh/mis