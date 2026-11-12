DAX 26.942 +1,0%ESt50 6.418 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,69 -1,1%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.170 -0,7%Euro 1,1096 +0,1%Öl 92,9 +0,2%Gold 3.933 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erklimmt Rekordhoch

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,942.83 EUR 280.06 EUR 1.05 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der DAX stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um gut 1 Prozent auf 26.949,59 Punkte und erklomm ein Rekordhoch. Damit rückt für den Leitindex die viel beachtete Marke von 27.000 Punkten nahe.

Werbung

Der MDAX gewann 0,1 Prozent auf 31.109 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."/edh/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.