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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erklimmt weiteres Rekordhoch

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekord zum Wochenstart hat der DAX am Dienstag weiter zugelegt und eine weitere Bestmarke aufgestellt. Kurz nach dem Handelsstart notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent im Plus bei 26.218 Punkten. Tags zuvor war das Kursbarometer in der Spitze bis knapp an die Marke von 26.100 Zählern herangelaufen.

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Der MDAX gewann am Dienstagmorgen 0,1 Prozent auf 32.551 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stieg um 0,8 Prozent ebenfalls auf ein neues Hoch.

Im Mittelpunkt steht die Berichtssaison der Unternehmen, die bereits vorbörslich kräftige Impulse lieferte.

Die Marktstimmung bleibe vorerst positiv, wobei sich die Anleger weiter nur in ausgesuchten Branchen positionieren dürften, konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. "Allerdings setzt sich das sehr vorsichtige Vorgehen unter geringen Handelsvolumen der vergangenen Wochen fort. Große Euphorie ist trotz der neuen Rekorde im Dax nicht zu erkennen, was zumindest kurzfristig der Nährboden für weiter steigende Kurse sein könnte", ergänzte der Experte./edh/jha/