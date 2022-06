Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erneut von Zinssorgen beeinträchtigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Pfingstmontag macht der Dax (DAX 40) am Dienstag wieder einen Rückschritt. Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 0,66 Prozent auf 14 556,95 Punkte, nachdem er tags zuvor getrieben von Corona-Lockerungen in China mit 14 709 Punkten das höchste Niveau seit Ende März erreicht hatte. Der MDAX verlor am Dienstag 0,65 Prozent auf 30 343,60 Zähler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx gab in einem ähnlichen Größenbereich nach.

An der Wall Street waren am Vorabend bereits die Kursgewinne wieder geschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen den Anleger die gute Laune verdarb. Dies schwappte über nach Asien mit einer dort ebenfalls wieder mehr von Vorsicht geprägten Grundstimmung.

"Einmal mehr machen sich Investoren Sorgen darüber, wie hoch die Zinsen steigen könnten", urteilte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets. Zu den Sorgen trug auch die Australiens Notenbank bei, die ihre Geldpolitik mit der Anhebung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt stärker als erwartet straffte. Am Donnerstag wird gespannt auf die nächste Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) gewartet.