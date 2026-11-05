DAX 26.619 +0,7%ESt50 6.308 +0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,66 -0,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.440 -0,3%Euro 1,1246 +0,1%Öl 95,5 +0,9%Gold 4.129 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,621.23 EUR 183.56 EUR 0.69 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An sein Rekordhoch ist der DAX am Donnerstag erst einmal nicht herangekommen. Am Vortag hatte er sich diesem noch genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,29 Prozent auf 26.515 Punkte. Sein Höchststand datiert vom August mit 26.618 Punkten.

Werbung

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,78 Prozent auf 31.422 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Für die Anleger von Rheinmetall scheint es ein rabenschwarzer Tag zu werden, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Die Aktien brachen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax um rund 16 Prozent ein./ajx/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.