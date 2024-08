Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas schwächer - 'Schaukelbörse bleibt'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA scheint die Luft für den DAX am Donnerstag ein Stück weit raus zu sein. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Fed-Sitzung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten.

Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung sank der deutsche Leitindex um 0,39 Prozent auf 18.436,57 Punkte. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sprach von einer Schaukelbörse, die Anleger suchten weiter vergeblich nach einer Richtung.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte kaum verändert beim Stand von 25.371,66 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent.

Unterschiedlich sind die Vorgaben von den Überseebörsen: Schwächeren asiatischen Märkten stehen hohe Kursgewinne an der US-Technologiebörse Nasdaq gegenüber. In den USA kamen am Vorabend nach Börsenschluss außerdem die Quartalszahlen von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) gut an. Der Facebook-Konzern scheffelt Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen großen Teil gleich wieder in den teuren Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Die deutlich positive Reaktion auf die Kommentare der Fed in Richtung einer geldpolitischen Lockerung stütze die Wahrnehmung, dass Marktteilnehmer vor der Berichtssaison Risikopositionen reduziert hätten und nun schnell bereit seien, die Wetten auf fallende Kurse wieder aufzulösen, hieß es von der DekaBank./ajx/mis