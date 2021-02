Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax fällt unter 13 900 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verluste haben am Montag den Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt bestimmt. Die Marke von 13 900 Punkten im Dax (DAX 30) fiel. Anleger reagieren nervös auf steigende Zinsen am Anleihemarkt und sorgen sich zudem angesichts der vorerst weiter andauernden Corona-Beschränkungen. Kurz nach dem Handelsstart sank der deutsche Leitindex um 0,82 Prozent auf 13 879,02 Punkte.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,29 Prozent auf 31 965,71 Punkte ein und für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,94 Prozent auf 3678,61 Punkte abwärts./ck/mis