Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax fällt unter 20.000-Punkte-Marke zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Jahresstart wieder in den Mittelpunkt gerückte Marke von 20.000 Punkten des DAX ist am Freitag im Fokus geblieben. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex nach einem holprigen Handelsverlauf erstmals seit Mitte Dezember wieder über der runden Marke geschlossen. Am Freitag schwankte er sich frühen Handel um diese.

Wer­bung Wer­bung

Zuletzt gab der Leitindex am zweiten Handelstage des Börsenjahres 2025 um 0,1 Prozent auf 20.006,13 Punkte nach. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 0,24 Prozent auf 25.656,33 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) fiel um 0,2 Prozent.

"Der Dax sucht weiter vergeblich nach überzeugten Käufern, die den Index wieder nachhaltig über die 20.000er Marke befördern", schrieb am Morgen Experte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar stelle die Entschlossenheit der Anleger auf eine harte Probe./tih/mis