Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht mit Gewinnen ins Börsenjahr 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Start in das Börsenjahr 2024 in Deutschland ist am Dienstag freundlich ausgefallen. Der Leitindex Dax (DAX 40), der im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte, legte auch am ersten Handelstag 2024 zu. Am Morgen stieg das Börsenbarometer um 0,6 Prozent auf 16 852 Punkte. Mitte Dezember hatte der Dax bei gut 17 000 Zählern einen Höchststand erreicht. Der MDAX der mittelgroßen Titel legte im frühen Dienstagshandel um 0,4 Prozent auf 27 250 Punkte zu./bek/jha/