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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gerät vor EZB-Zinsentscheid unter Druck

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gerät vor EZB-Zinsentscheid unter Druck
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Aufwärtsbewegung des DAX ist am Donnerstag erst einmal zum Erliegen gekommen. Für Unsicherheit sorgten die weiter steigenden Ölpreise und ein Kursrutsch bei den Aktien des Chipherstellers Infineon als Reaktion auf einen enttäuschenden Ausblick des Wettbewerbers STMicroelectronics. Zudem hielten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Der deutsche Leitindex fiel um 0,8 Prozent auf 24.943 Punkte.

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Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,3 Prozent auf 31.879 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent./la/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com