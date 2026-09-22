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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt etwas nach - Ölpreise steigen wieder

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt etwas nach - Ölpreise steigen wieder
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn ist der DAX am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex gab um 0,19 Prozent auf 25.525 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte geringfügig auf 31.248 Zähler zu.

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Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder zulegen. Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben hoch. In der Straße von Hormus wurde erneut ein Schiff angegriffen.

Demgegenüber stützten Kursgewinne in den USA und in Asien den deutschen Aktienmarkt. Vor allem für den technologielastigen US-Index NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende./la/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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