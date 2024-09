Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach - Mercedes-Benz belastet Autowerte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag hat der DAX erst einmal durchgeschnauft. Belastet von einer Gewinnwarnung von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gab der deutsche Leitindex am Freitag um 0,59 Prozent auf 18.889,41 Punkte nach. Autowerte standen auch europaweit unter Druck. Auf Wochensicht deutet sich aktuell für das Börsenbarometer ein Plus von einem Prozent an.

Der MDAX der mittelgroßen Titel verlor am Freitag 0,36 Prozent auf 26.172,27 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls moderat abwärts./la/stk