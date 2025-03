Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt noch etwas weiter nach - Klares Wochenminus

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer bisher schwachen Woche halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter zurück. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,29 Prozent auf 22.500,64 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von mehr als zwei Prozent an, nachdem er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stagnierte am Freitagmorgen bei 28.470,69 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten./edh/jha/