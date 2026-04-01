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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt weiter nach - 200-Tage-Linie in Gefahr

23.04.26 09:23 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt weiter nach - 200-Tage-Linie in Gefahr | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter an. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden gemieden.

Der DAX verlor wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt 0,21 Prozent auf 24.144 Punkte. Es droht damit der vierte Handelstag in Folge mit Einbußen. Im Blick steht die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, die aktuell bei 24.116 Punkten verläuft.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten sank um 0,52 Prozent auf 31.015 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,3 Prozent nach unten./ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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