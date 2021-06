Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax in Rekordnähe vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht ist der Dax (DAX 30) im frühen Freitagshandel in Reichweite seines Rekordhochs von 15 685 Punkten geblieben. Er stand zuletzt mit 15 652,32 Punkten 0,13 Prozent höher. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,12 Prozent auf 33 506,74 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,1 Prozent.

In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung - die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agierten die Anleger aktuell an der Wall Street. Ihre Bestmarken hatten Dow (Dow Jones 30 Industrial) und S&P 500 vor etwa vier Wochen erreicht.

Der Dax wiederum hatte sich nach den am Donnerstag veröffentlichten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt in positives Terrain vorgearbeitet, wobei ihm ein schwächerer Euro half./ajx/jha/