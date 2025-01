Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert vor EZB-Zinsentscheidung auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) seinen Rekordlauf fortgesetzt. Zum Handelsstart sprang der deutsche Leitindex bis knapp unter 21.680 Punkte, kam dann aber wieder etwas zurück. Zuletzt ging es um 0,15 Prozent auf 21.670,51 Punkte nach oben. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem "klassischen Januareffekt", da derzeit noch einiges an frischem Kapital an die Finanzmärkte und da oft vorrangig an die Aktienmärkte fließe.

In den USA waren am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen auf ihrem bisherigen Niveau belassen worden. Von der EZB dagegen wird am Nachmittag erwartet, dass sie die Zinsen erneut senkt, um das schwache Wachstum in der Euroregion zu stützen. Wichtiger aber dürften wohl wieder die Aussagen zum zukünftigen Zinspfad sein.

In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, um 0,65 Prozent auf 26.382,93 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Börsenbarometer für die Eurozone , gewann 0,50 Prozent auf 5.257,03 Zähler.

Im Fokus der Anleger stehen hierzulande vor allem die Unternehmensbilanzen der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und von Symrise. Doch auch den Quartalszahlen der US-Schwergewichte Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla wird große Beachtung geschenkt, denn diese Tech-Riesen gehören zur Gruppe der "Glorreichen Sieben". Gemeint sind damit die sieben größten Konzerne in den USA, die auch weltweit zu den erfolgreichsten gehören, marktbeherrschend sind, und einzelne Indizes mitunter stark bewegen können./ck/stk