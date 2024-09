Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knackt erneut Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag wieder in den Rally-Modus geschaltet und ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex zog im frühen Handel mit Rückenwind von den Asien-Börsen um 1,14 Prozent auf 19.135 Punkte an. In der Spitze schraubte er seine Bestmarke auf gut 19.154 Punkte nach oben.

Für den MDAX ging es im frühen Handel ähnlich deutlich um 1,35 Prozent nach oben auf 26.673 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 zog um 1,6 Prozent an. Umfangreiche Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft hatten in Asien bereits die Märkte angetrieben.

Mit der starken Eröffnung erhöhte sich das Jahresplus des Dax auf mehr als 14 Prozent. Zuletzt hatten sich die Anleger noch schwerer getan mit Nachkäufen, sobald der Dax die 19.000-Punkte-Marke überschreitet. Sie wägten dabei ab zwischen Zinssenkungshoffnung und Konjunktursorgen. Dieser Knoten könnte nun geplatzt sein./tih/jha/