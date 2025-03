Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt Rekord näher - Augen auf Finanzpaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Hoffnung auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland macht der DAX am Dienstagmorgen einen weiteren Schritt in Richtung Rekord. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 0,51 Prozent auf 23.273,45 Punkte. Der Dax baute sein Jahresplus damit wieder auf fast 17 Prozent aus. Er nahm zudem Kurs auf seine Bestmarke von knapp 23.476 Punkten. Diese hatte der Dax am 6. März dank der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe aufgestellt.

Anleger bleiben optimistisch, dass das Paket am Dienstag eine erste Hürde nimmt und dann auch im Bundesrat die erforderliche Mehrheit erhält. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte vor diesem Hintergrund um 0,43 Prozent auf 29.640,49 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.

Am Dienstag ist der erste große Tag der Entscheidung, weil am Vormittag die Sondersitzung des Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima beginnt. Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die Union, SPD und Grüne im alten Bundestag rechnerisch gemeinsam erreichen. Sollte das Paket durchgehen, muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen./tih/jha/