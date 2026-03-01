DAX23.577 -1,6%Est505.761 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.040 -0,3%Euro1,1602 ±-0,0%Öl91,55 +0,2%Gold5.187 ±-0,0%
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kontert Vortagserholung mit Verlusten

11.03.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.577,0 PKT -391,6 PKT -1,63%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann seine Erholungsgewinne vom Vortag am Mittwoch nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 23.685 Punkte nach und zog auch den MDAX um 0,8 Prozent auf 29.475 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex fiel außerdem um 0,9 Prozent.

Laut den Experten der Helaba ist es noch zu früh, um auf nachhaltige Kursgewinne zu setzen. Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank handelte es sich bei dem Vortagsplus nur um eine "technische Erholung", die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur (IEA) offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen. Auch darin sieht Stanzl aber nur eine "Lösung auf Zeit"./tih/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

