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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Iran-Lage bleibt aber unklar

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Iran-Lage bleibt aber unklar
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran hat sich der DAX auch am Dienstag stabil gehalten. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 24.871 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn bereits geringfügig zugelegt hatte.

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Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Dienstagvormittag um 0,1 Prozent auf 31.665 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Aktuell bemühen sich zwar die Vermittler im Nahost-Krieg Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./la/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com