Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt nach jüngster Rally weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach der jüngsten Kursrally an Schwung verloren. Der Leitindex Dax (DAX 40) bewegte sich im frühen Handel nur wenig und notierte zuletzt 0,18 Prozent im Plus bei 16 180,89 Punkten. Damit hält sich das Börsenbarometer klar über der Marke von 16 000 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16 290 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte geringfügig auf 35 539,74 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,14 Prozent nach oben./la/jha/