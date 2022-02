Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht erholt nach herben Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Das Erholungspotenzial dürfte sich selbst nach zuletzt fünf verlustreichen Börsentagen in Grenzen halten. Immerhin stieg der Dax (DAX 40) im frühen Handel um knapp ein halbes Prozent auf 14 759 Punkte. Der Leitindex hatte am Vortag zum Auftakt erneut herbe Verluste erlitten, anschließend aber ordentlich Boden gut gemacht.

Mit einem Paket von Strafen reagierten die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg zur Wochenmitte um gut ein halbes Prozent auf 32 367 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) erholte sich um 0,65 Prozent auf 4011 Punkte./bek/mis