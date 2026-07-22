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Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Minus - Ölpreis steigt weiter

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Minus - Ölpreis steigt weiter
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtiger agiert. Der Leitindex DAX bewegte sich im frühen Handel am Mittwoch kaum und notierte zuletzt 0,1 Prozent tiefer bei 24.992 Punkten.

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Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 0,6 Prozent auf 31.630 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach unten.

Für Zurückhaltung sorgte der weiter anziehende Ölpreis, der die Inflationssorgen der Anleger wach hält. Hintergrund sind die anhaltenden Angriffe der Vereinigten Staaten auf den Iran. In der Nacht auf Mittwoch wurde erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg in der Hauptstadt Teheran wieder die Flugabwehr aktiviert./la/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com