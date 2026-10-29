Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Plus - Zahlenflut und EZB im Blick

29.10.26 09:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 25.772 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit fünf Wochen erklommen hatte.

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Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen präsentierte sich am Donnerstagmorgen unverändert bei 30.425 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss am Mittwoch die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)). Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Auch hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen mit voller Fahrt weiter.

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern./edh/zb