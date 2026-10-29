DAX 25.842 +0,5%ESt50 6.171 +0,0%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,64 -0,5%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.814 -1,3%Euro 1,1135 -0,2%Öl 114,4 -0,8%Gold 4.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Plus - Zahlenflut und EZB im Blick

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,847.35 EUR 143.33 EUR 0.56 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 25.772 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit fünf Wochen erklommen hatte.

Werbung

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen präsentierte sich am Donnerstagmorgen unverändert bei 30.425 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss am Mittwoch die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)). Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Auch hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen mit voller Fahrt weiter.

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern./edh/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.